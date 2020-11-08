8 ноября "Динамо" принимает "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в 9 туре УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

После 8 туров "Динамо" удерживает лидерство в турнирной таблице. "Бело-синие" выиграли шесть матчей и поделили очки с "Десной" и "Зарей", пишет 24 канал.

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"Шахтер" проигрывает "Динамо" четыре очка, поэтому даже победа в игре с киевлянами не позволит "горнякам" выйти на первое место.

"Шахтер" на старте сезона потерял слишком много очков, если сравнивать выступление дончан в предыдущих сезонах. "Шахтер" не добрал аж 8 очков.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция