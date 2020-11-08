Шевченко разом з Усиком відвідав матч "Динамо" – "Шахтар": фото
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігає за українським класико "Динамо" – "Шахтар" з віп-ложі НСК "Олімпійський" в компанії боксера Олександра Усика.
Шевченко переглядає збірників, які вже 9 листопада приєднаються до національної збірної. Про це пише 24 канал.
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Олександр Усик, який не приховує, що є вболівальником "Динамо", нещодавно провів другий бій в суперважкій вазі, перемігши Дерека Чісору.
Олександр Усик та Андрій Шевченко / Фото: скріншот
У листопаді збірна України проведе три матчі – товариський з Польщею і дві гри Ліги націй з Швейцарією і Німеччиною. Саме на ці матчі переглядає футболістів Андрій Шевченко.
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