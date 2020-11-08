Головний тренер збірної України Андрій Шевченко спостерігає за українським класико "Динамо" – "Шахтар" з віп-ложі НСК "Олімпійський" в компанії боксера Олександра Усика.

Шевченко переглядає збірників, які вже 9 листопада приєднаються до національної збірної. Про це пише 24 канал.

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Олександр Усик, який не приховує, що є вболівальником "Динамо", нещодавно провів другий бій в суперважкій вазі, перемігши Дерека Чісору.



Олександр Усик та Андрій Шевченко / Фото: скріншот

У листопаді збірна України проведе три матчі – товариський з Польщею і дві гри Ліги націй з Швейцарією і Німеччиною. Саме на ці матчі переглядає футболістів Андрій Шевченко.