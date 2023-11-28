Шевченко попал в топ-40 лучших футболистов XXI века по версии популярного журнала
Источник:FourFourTwo
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 21 века. В список попал Андрей Шевченко.
На первом месте оказался аргентинский форвард Интера Майами Лионель Месси. На втором месте – португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду.
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Шевченко обошел ведущих футболистов
Тройку лидеров замкнул бывший партнер Месси по Барселоне испанец Андрес Иньеста.
Украинского футболиста Андрея Шевченко, выигравшего Золотой мяч в 2004 году, британский журнал разместил на 31-й строчке.
В топе он обошел Джанлуиджи Буффона, Килиана Мбаппе, Андреа Пирло, Клода Макелеле и многих других звезд. Ранее легендарный футболист входил в подборку лучших нападающих 2000-х годов.
Топ-10 лучших футболистов 21 века по версии FourFourTwo:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Андрес Иньеста
4. Хави
5. Роналдиньо
6. Зинедин Зидан
7. Тьерри Анри
8. Мануэль Нойер
9. Кака
10. Луис Суарес