Шевченко установил печальный антирекорд во главе Дженоа
18 декабря 2021 , 09:20Читати новину українською
Источник:Sport.ua
Украинский тренер Андрей Шевченко установил печальный антирекорд, проиграв гостевой матч команды Лацио (1:3) в Серии A. Это пятое поражение украинца во главе "грифонов".
Шевченко стал первым тренером Дженоа, который в дебютных шести матчах чемпионата не смог выиграть. Команда украинского тренера в 6 матчах имеет 1 ничью и 5 поражений.
Как это было Фанатам не понравится: Шевченко потерпел пятое поражение во главе Дженоа
В 1995 году Джузеппе Маркьоро стартовал с 3 поражений и 2 ничьих в первых пяти матчах. В 2012 году Луиджи Дельнери потерпел 5 поражений. Но потом оба тренера выиграли свои шестые матчи, чего не удалось сейчас Андрею Шевченко.
Правда, Шевченко имеет победу с Дженоа над Салернитаной (1: 0) в 1/16 финала Кубка Италии.
Дженоа с Шевченко в Серии A
- 0: 2 Рома
- 0:0 Удинезе
- 0: 3 Милан
- 0: 2 Ювентус
- 1: 3 Сампдория
- 1: 3 Лацио