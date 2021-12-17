Лацио – Дженоа 3:1

Гол: Педро, 36, Ачерби, 75, Дзаканьи, 81 – Мелегони, 86

К теме Интер официально расстался с футболистом, о котором летом говорил весь мир

На 36-й минуте "орлы" забили единственный гол в этой встрече. Васкес не попал по мячу в своей штрафной площадке после плохого паса назад от Гильоне, Фелипе Андерсон слева выкатил под удар Педро, который метров 10 пробил без помех в правый нижний угол.

После перерыва ужас в защите Дженоа не закончился. Васкес подарил мяч сопернику на левом фланге, следует прострел и Дзаканьи не хватило сантиметров, чтобы закрыть.

На 75-й минуте хозяева удвоили преимущество. Луис Альберто подал угловой, Ачерби с вратарской линии головой пробил над Сиригу.

А еще через несколько минут Лацио довел счет до разгромного – Фелипе Андерсон запустил из центра Дзаканьи, тот "на велосипеде" перегнал Сабелли и прошил вратаря Дженоа.

Однако подопечные Шевченко все же смогли забить свой гол престижа. На 86-й минуте Мелегони отличился в воротах "бело-голубых".