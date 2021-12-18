Шевченко стал первым тренером Дженоа, который в дебютных шести матчах чемпионата не смог выиграть. Команда украинского тренера в 6 матчах имеет 1 ничью и 5 поражений.

Как это было Фанатам не понравится: Шевченко потерпел пятое поражение во главе Дженоа

В 1995 году Джузеппе Маркьоро стартовал с 3 поражений и 2 ничьих в первых пяти матчах. В 2012 году Луиджи Дельнери потерпел 5 поражений. Но потом оба тренера выиграли свои шестые матчи, чего не удалось сейчас Андрею Шевченко.

Правда, Шевченко имеет победу с Дженоа над Салернитаной (1: 0) в 1/16 финала Кубка Италии.

Дженоа с Шевченко в Серии A

0: 2 Рома

0:0 Удинезе

0: 3 Милан

0: 2 Ювентус

1: 3 Сампдория

1: 3 Лацио

Следующий матч "грифоны" проведут 21 декабря против Аталанты Руслана Малиновского.