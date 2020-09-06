По словам тренера, с Александром они впервые познакомились перед собранием к чемпионату Европы. Многие специалисты рекомендовали обратить внимание на перспективного футболиста, что сделал Шевченко и не прогадал. Этим всем поделилась жена игрока Влада Седан в новом свадебном выпуске на своем YouTube-канале.

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Затроллил футболиста

На свадьбе журналистки Влады Седан и футболиста Александра Зинченко было много звездных гостей. Среди всех присутствующих был и тренерский штаб главной команды страны во главе с Андреем Шевченко.

Шевченко признался, первое, что его поразило в Зинченко – энергия и целеустремленность. Наставник даже оставался с Александром после тренировки, чтобы сыграть в тенисбол.

Андрей Николаевич разглядел в нем искру настоящего победителя. Выделил Шевченко и хорошее чувство юмора, но решил подшутить над игроком и сказал, что Зинченко плохо одевается. В этом плане ему есть куда расти, он надеется, что жена Влада поможет теперь ему в этом.

Отметим, что именно Зинченко стал автором победного гола в ворота Швейцарии. Футболист трогательно посвятил свой результативный удар врачу сборной Украины Ашоту Худаеву, который недавно умер из-за коронавируса. Зинченко поднял черную повязку вверх и смотрел в небо.

Полный выпуск от Влады Седан о ее свадьбе с Александром Зинченко