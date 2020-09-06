За словами тренера, з Олександром вони вперше познайомились перед зборами до чемпіонату Європи. Багато фахівців рекомендували звернути увагу на перспективного футболіста, що зробив Шевченко та не прогадав. Цим усім поділилась дружина гравця Влада Седан у новому весільному випуску на своєму YouTube-каналі.

Затролив футболіста

На весіллі журналістки Влади Седан та футболіста Олександра Зінченка було багато зіркових гостей. Серед усіх присутніх був і тренерський штаб головної команди країни на чолі з Андрієм Шевченком.

Шевченко зізнався, перше, що його вразило у Зінченку – енергія та цілеспрямованість. Наставник навіть залишався з Олександром після тренування, щоб зіграти у тенісбол.

Андрій Миколайович розгледів у ньому іскру справжнього переможця. Виділив Шевченко і хороше почуття гумору, але вирішив пожартувати над гравцем та сказав, що Зінченко погано одягається. У цьому плані йому є куди рости, він сподівається, що дружина Влада допоможе тепер йому у цьому.

Наголосимо, що саме Зінченко став автором переможного голу у ворота Швейцарії. Футболіст зворушливо присвятив свій результативний удар лікарю збірної України Ашоту Худаєву, який нещодавно помер через захворювання на коронавірус. Зінченко підняв чорну пов'язку вверх та дивився у небо.

Повний випуск від Влади Седан про її весілля з Олександром Зінченком