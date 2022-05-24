Шевченко сделал ассист в благотворительном матче звезд в поддержку Украины: результативное видео

В понедельник, 23 мая, в Милане прошел благотворительный поединок. На футбольном поле бывший нападающий Барселоны Самуэль Это'О собрал настоящие легенды футбола.

Не ушел с поля без результативного действия

Матч носил благотворительный характер. Самуэль Это'О решил напрямую принять участие в помощи Украине. Поэтому вырученные от игры средства пойдут на нужды украинских беженцев, из-за войны вынужденно покинувших родные дома, пишет 24 канал.

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На футбольное поле вышли настоящие мировые звезды футбола – Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Франческо Тотти, Деку, Уэсли Снейдер и другие. Не обошлось без украинского следа. Организатор поединка пригласил поучаствовать в игре бывшего футболиста и наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Интересно, что поединок состоялся на "Сан-Сиро", который совсем не чужд для украинца. Шевченко провел в Милане два периода своей футбольной карьеры – с 2009 по 2006-й и с 2008 по 2009 годы.

Шевченко доверили вывести свою команду с капитанской повязкой. Украинец не покинул поле без результативных действий. Нападающий протянул мяч через пол поля и отдал ассист на Зеедорфа, который красиво обыграл опекуна и уже в падении поразил дальний угол ворот.

Болельщики могли насладиться двумя таймами по 35 минут. Довольно традиционная практика такого времени в благотворительных матчах.

К слову, встреча подарила шесть голов, но финальный свисток не зафиксировал мировую. Белые обыграли синих со счетом 4:2. Шевченко торжествовал в таком благотворительном матче в поддержку Украины. Очень символично.

В команде украинца авторами голов стали – Зеедорф, оформивший дубль, Матри, Джиларжино. В составе соперника свои фамилии на табло в Милане записали Индзаги и Это'О, ставший инициатором такого поединка.

Видео ассиста Шевченко

Видеообзор матча звезд

Матч не обошелся без трогательных моментов. Трибуны разразились овациями, когда Шевченко покидал футбольное поле. Зрители начали выкрикивать фамилию украинца, за что получили ответные аплодисменты бывшего наставника "сине-желтых".

Также на футбольном поле развевался украинский флаг.



Шевченко развернул в Милане флаг Украины / Скриншот по трансляции