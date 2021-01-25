Футболист Динамо продолжит карьеру в Десне
Футболист Динамо Богдан Белошевский продолжит карьеру в черниговской Десне. Динамо и Десна договорились о трансфере полузащитника.
Источник: Динамо
21-летний полузащитник киевского Динамо будет выступать за Десну на правах аренды.
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Срок арендного соглашения – до конца 2021 года. Динамо оставляет за собой право досрочно вернуть игрока летом.
Что известно о Белошевском
Богдан – воспитанник академии Динамо, в которую перешел из ДЮСШ "Нежин".
С начала сезона-2020/2021 опорный хавбек провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
Белошевский еще не дебютировал за главную команду Динамо.
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