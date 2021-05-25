Шевченко "разбил" Бущана в серии пенальти: голкипер взял только удар Паненкой – видео

Андрей Шевченко активно участвует в тренировках сборной Украины. Главный наставник собственным примером показывает, как нужно действовать на футбольном поле.

Мастер-класс от Шевченко

В день первой контрольной игры с Бахрейном главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко решил проверить интуицию голкипера Георгия Бущана. Тренер организовал серию 11-метровых ударов.

Достойно внимания Доволен игрой, – Андрей Шевченко о сенсационной ничье с Бахрейном

Шевченко пробил шесть пенальти, лишь один удар смог парировать вратарь Динамо. Андрей Николаевич без шансов для голкипера реализовал 5 ударов. А на последнем решил поэкспериментировать. Шевченко решил пробить паненкой по центру ворот. Бущан не повелся на финт и остался на месте.

Как видим на видео, что Андрей Николаевич находится в хорошей форме. Специалист мог бы составить достойную конкуренцию своим подопечным на поле.

Интересно, что в таком же стиле игрок Бахрейна реализовал пенальти в ворота сборной Украины. Однако на линии владений украинцев стоял Анатолий Трубин. К слову, матч завершился ничьей 1:1. От сенсационного поражения Украину спас Виктор Цыганков, который появился на поле после перерыва.

Подопечных Андрея Шевченко ждут еще два контрольных спарринга – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Ближайший поединок состоится в Днепре.

Видео дуэли Шевченко – Бущан