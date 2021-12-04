Шевченко рассказал о проблемах в команде перед матчем с Ювентусом

Наставник Дженоа прокомментировал следующий поединок против Ювентуса. Украинский специалист обеспокоен большим количеством травмированных игроков.

Шевченко: из-за травм нам гораздо сложнее

Шевченко признается, что не ожидал такого сложного начала. В частности тренера беспокоят травмы его подопечных.

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Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее,

– сказал экс-тренер сборной Украины.

По словам наставника "грифонов", команду ожидает непростой соперник.

"Ювентус – это всегда Ювентус. Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют. У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, который знает, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз", – добавил украинский специалист.

Успехи Шевченко во главе Дженоа

Под руководством украинца "грифоны" уже сыграли три матча. В дебютном матче против Ромы подопечные звездного футболиста потерпели неудачу и проиграли со счетом 0:2.

Во втором поединке Шевченко во главе Дженоа со счетом 0:3 проиграл Милану.

Однако с Удинезе "грифонам" удалось сыграть вничью и добыть первое очко под руководством нового тренера.

В воскресенье, 5 декабря, в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу Дженоа Шевченко встретится с Ювентусом.