Шевченко рассказал о проблемах в команде перед матчем с Ювентусом
Источник:ФК Дженоа
Наставник Дженоа прокомментировал следующий поединок против Ювентуса. Украинский специалист обеспокоен большим количеством травмированных игроков.
Шевченко: из-за травм нам гораздо сложнее
Шевченко признается, что не ожидал такого сложного начала. В частности тренера беспокоят травмы его подопечных.
Читайте также Шевченко рассказал, будет ли Дженоа пытаться пригласить Ярмоленко
Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее,
– сказал экс-тренер сборной Украины.
По словам наставника "грифонов", команду ожидает непростой соперник.
"Ювентус – это всегда Ювентус. Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют. У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, который знает, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз", – добавил украинский специалист.
Успехи Шевченко во главе Дженоа
- Под руководством украинца "грифоны" уже сыграли три матча. В дебютном матче против Ромы подопечные звездного футболиста потерпели неудачу и проиграли со счетом 0:2.
- Во втором поединке Шевченко во главе Дженоа со счетом 0:3 проиграл Милану.
- Однако с Удинезе "грифонам" удалось сыграть вничью и добыть первое очко под руководством нового тренера.