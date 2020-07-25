Шевченко проводит отпуск в компании Бекхэма в Италии: фото
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко проводит отпуск в Италии. Наставник "сине-желтых" отправился на отдых с семьей.
Андрей Шевченко поделился фотографиями с отдыха в Италии в своем твиттере. Об этом сообщает 24 канал.
Достойно внимания: Новая форма сборной Украины – вышиванка на футболке и традиционные цвета: фото и видео
Шевченко проводит отдых с женой Кристен Пазик и четырьмя сыновьями – Джорданом, Кристианом, Александром и Райдер-Габриэлем.
Шевченко встретился с Бекхэмом
На одной из фотографий, которые опубликовал 43-летний Шевченко, можно узнать легендарного футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.
Похоже, что Шевченко и Бекхэм провели мастер-класс для своих друзей.
Шевченко вернется в Украину
Уже скоро Андрею Шевченко придется вернуться в Украину из-за матчей национальной команды.
Первую игру сборная Украины проведет 3-го сентября во Львове против Швейцарии. Эта игра состоится в рамках первого тура Лиги наций.
Кроме того, украинскую сборную в 2020 году ждут официальные матчи с Испанией и Германией и спарринг с Польшей.