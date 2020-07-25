Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко проводит отпуск в Италии. Наставник "сине-желтых" отправился на отдых с семьей.

Андрей Шевченко поделился фотографиями с отдыха в Италии в своем твиттере. Об этом сообщает 24 канал.

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Шевченко проводит отдых с женой Кристен Пазик и четырьмя сыновьями – Джорданом, Кристианом, Александром и Райдер-Габриэлем.

Beautiful holiday in Italy with friends and family pic.twitter.com/pkR8s7MqMb — Andriy Shevchenko (@jksheva7) July 25, 2020

Шевченко встретился с Бекхэмом

На одной из фотографий, которые опубликовал 43-летний Шевченко, можно узнать легендарного футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Похоже, что Шевченко и Бекхэм провели мастер-класс для своих друзей.

Шевченко вернется в Украину

Уже скоро Андрею Шевченко придется вернуться в Украину из-за матчей национальной команды.

Первую игру сборная Украины проведет 3-го сентября во Львове против Швейцарии. Эта игра состоится в рамках первого тура Лиги наций.

Кроме того, украинскую сборную в 2020 году ждут официальные матчи с Испанией и Германией и спарринг с Польшей.