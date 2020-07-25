Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проводить відпустку в Італії. Наставник "синьо-жовтих" відправився на відпочинок з родиною.

Андрій Шевченко поділився світлинами з відпочинку в Італії у своєму твіттері. Про це повідомляє 24 канал.

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Шевченко проводить відпочинок з дружиною Крістен Пазік та чотирма синами – Джорданом, Крістіаном, Олександром та Райдер-Габріелем.

Beautiful holiday in Italy with friends and family pic.twitter.com/pkR8s7MqMb — Andriy Shevchenko (@jksheva7) July 25, 2020

Шевченко зустрівся з Бекхемом

На одній зі світлин, які опублікував 43-річний Шевченко, можна впізнати легендарного футболіста збірної Англії Девіда Бекхема.

Схоже, що Шевченко та Бекхем провели майстер-клас для своїх друзів.

Шевченко повернеться в Україну

Уже скоро Андрію Шевченку доведеться повернутися в Україну через матчі національної команди.

Першу гру збірна України проведе 3-го вересня у Львові проти Швейцарії. Ця гра відбудеться у рамках першого туру Ліги націй.

Окрім того, українську збірну у 2020 році чекають офіційні матчі з Іспанією та Німеччиною і спаринг з Польщею.