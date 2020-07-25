Шевченко проводить відпустку у компанії Бекхема в Італії: фото
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проводить відпустку в Італії. Наставник "синьо-жовтих" відправився на відпочинок з родиною.
Андрій Шевченко поділився світлинами з відпочинку в Італії у своєму твіттері. Про це повідомляє 24 канал.
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Шевченко проводить відпочинок з дружиною Крістен Пазік та чотирма синами – Джорданом, Крістіаном, Олександром та Райдер-Габріелем.
Шевченко зустрівся з Бекхемом
На одній зі світлин, які опублікував 43-річний Шевченко, можна впізнати легендарного футболіста збірної Англії Девіда Бекхема.
Схоже, що Шевченко та Бекхем провели майстер-клас для своїх друзів.
Шевченко повернеться в Україну
Уже скоро Андрію Шевченку доведеться повернутися в Україну через матчі національної команди.
Першу гру збірна України проведе 3-го вересня у Львові проти Швейцарії. Ця гра відбудеться у рамках першого туру Ліги націй.
Окрім того, українську збірну у 2020 році чекають офіційні матчі з Іспанією та Німеччиною і спаринг з Польщею.