Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение его команды в матче Лиги наций сборной Испании. Украинцы уступили со счетом 4: 0.

Шевченко на послематчевой пресконференции не стал винить кого-то из игроков, указав на проблемы у команды.

"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается тяжело. Когда мы встречаемся с топсборными, мы очень тяжело потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше", – заявил Шевченко.

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По мнению главного тренера сборной, испанцы на фоне украинцев выглядели значительно свежее.

"Испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно с требованиями современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", – подытожил Шевченко.