Шевченко прокомментировал разгромное поражение сборной Украины в матче против Испании
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение его команды в матче Лиги наций сборной Испании. Украинцы уступили со счетом 4: 0.
Шевченко на послематчевой пресконференции не стал винить кого-то из игроков, указав на проблемы у команды.
"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается тяжело. Когда мы встречаемся с топсборными, мы очень тяжело потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше", – заявил Шевченко.
Как это было: Украина потерпела разгромное поражение от Испании в матче Лиги наций – видео
По мнению главного тренера сборной, испанцы на фоне украинцев выглядели значительно свежее.
"Испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно с требованиями современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", – подытожил Шевченко.
- Украинцы в четверг, 3 сентября, победили дома Швейцарию 2:1. В воскресенье, 6 сентября, "сине-желтые" на выезде уступили Испании 4:0.
- За весь матч украинцы нанесли лишь два удара в створ ворот соперников. На 41 – й минуте это сделал Михайличенко, а на 90+2 минуте – Яремчук.
- Это поражение стало крупнейшим для сборной Украины под руководством Шевченко. До этого украинцы проиграли Словакии 4:1 16 ноября 2018 года в матче Лиги наций, который для команды ничего не решал. После этого команда 12 матчей не проигрывала, из них восемь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.