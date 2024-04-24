Форвард "летучих мышей" Роман Яремчук из-за травмы пропустил четыре последних матча чемпионата Испании. Украинец повредил подколенное сухожилие в поединке 30-го тура Ла Лиги против Мальорки (0:0), который состоялся 30 марта. Тогда нападающего заменили уже 17-й минуте.

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Когда сыграет Яремчук

Медики прогнозировали, что 28-летний футболист восстановится через 2-3 недели. В среду, 24 апреля, Яремчук впервые появился на тренировке Валенсии. Нападающий занимался индивидуально под наблюдением тренера по физподготовке.

Роман Яремчук приступил к тренировке / фото ФК Валенсия

Свой следующий поединок Валенсия сыграет в понедельник, 29 апреля. Соперником "летучих мышей" будет Барселона, которая идет второй в чемпионате Испании.

Для подготовки к поединку остается четыре дня. Поэтому участие в матче Яремчука остается под вопросом. Тренер не будет форсировать подготовку форварда и предоставит время полностью восстановиться от травмы. Вполне вероятно, что Роман сыграет матч против Алавеса 5 мая.

Сезон Яремчука в Испании