Шевченко дал оценку работе Реброва после двух поражений в Лиге наций

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал последние результаты сборной Украины. В двух матчах подопечные Сергея Реброва не набрали ни одного балла.

В комментарии пресс-службе УАФ Андрей Шевченко сообщил о полном доверии тренерскому штабу Сергея Реброва. Сейчас наставник "сине-желтых" выстраивает вертикаль сборных, а потому стоит рассматривать его работу комплексно.

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Шевченко: У Реброва полный карт-бланш

Молодежная сборная Украины досрочно пробилась на Евро-2025, а подопечные Дмитрия Михайленко обеспечили себе место на чемпионате мира среди команд U-20. По словам Шевченко, в этом есть немалая заслуга Реброва.

"Впереди у нас кроме молодежного Евро – чемпионат мира (U-20), куда пробилась команда Дмитрия Михайленко. Вместе с выходом на Евро взрослой сборной мы имеем комплексный успех в работе тренерской команды, которая сейчас работает с нашими сборными.

Именно поэтому мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш на воплощение идей и эксперименты", – сказал Шевченко.

Сейчас перед штабом Реброва стоит задача попадания на чемпионат мира-2026. Поэтому никто не собирается увольнять тренера перед стартом отборочного турнира.

Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашей стратегии. Задача УАФ – способствовать выполнению глобальной цели – выхода национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы и мы продолжаем его поддерживать,

– заявил Шевченко.

Турнирное положение Украины в Лиге наций