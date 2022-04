Шевченко призвал мировых лидеров помочь жителям заблокированного Мариуполя

Андрей Шевченко продолжает вести информацию о войне против России. Бывший наставник сборной Украины выложил видео из окруженного Мариуполя.

Шевченко: Там просят только об одном – зеленые коридоры

Оккупанты превратили Мариуполя в одну большую развалину. К сожалению, в адском городе до сих пор находится немало мирных жителей, которые вынуждены уже 56 дней жить в подвалах и бомбоубежищах.

К теме Посол Украины в Англии, – жена Зинченко о важности Шевченко в войне против России

Андрей Шевченко выложил видео из блокадного Мариуполя. Наставник призвал мир помочь мариупольцам, которые не могут выбраться в безопасные места, ведь захватчики не разрешают открыть зеленые коридоры.

Футбольный тренер обратился к Международному сообществу и Всемирной организации помочь. Свой пост в инстаграмме наставник продублировал на двух языках – английском и украинском.

Отметим, что 20 апреля украинской стороне удалось договориться о зеленом коридоре из Мариуполя. Из города сможет выехать часть матерей с детьми и пожилые люди.

Видео из Мариуполя

Большая помощь Шевченко для родной страны

Недавно Шевченко встречался с мэром Милана Беппе Саллой. Стороны обсудили тему помощи украинским беженцам.

Обладатель "Золотого мяча" принимает в собственном доме переселенцев, которые из-за войны покинули родные дома в Украине. Также экснаставник главной команды страны активно рассказывает иностранной прессе о подлинных реалиях войны в Украине.

Шевченко хочет организовать в итальянском городе колл-центр, который будет помогать украинцам, которые ищут убежища, рабочее место или гуманитарную помощь.

Полный текст публикации из инстаграммы Шевченко

This video was filmed a couple of days ago in the Ukrainian town Mariupol, which is experiencing severe daily attacks. People lost their homes, living in bunkers already for 2 months with a minimal amount of food. They are asking for only one thing - GREEN CORRIDORS. I want to ask the International society and World organisations to help them and set up safe green corridors to give people a chance to live in a safe place with a clear sky.

Это видео было снято несколько дней назад в украинском городе Мариуполь, который находится под сильными обстрелами каждый день. Люди, которые там просят только об одном – ЗЕЛЕНЫЕ КОРИДОРЫ. Я прошу, Международное сообщество и Всемирные организации помочь им и создать безопасные зеленые коридоры, чтобы дать людям шанс на жизнь!