Шевченко закликав світових лідерів допомогти жителям заблокованого Маріуполя

Андрій Шевченко продовжує вести інформацій війну проти Росії. Колишній наставник збірної України виклав відео з оточеного Маріуполя.

Шевченко: Там просять тільки про одне – зелені коридори

Окупанти перетворили Маріуполя в одну велику руїну. На жаль, у пекельному місті ще досі перебуває чимало мирних жителів, які вимушені вже 56 днів вимушені жити у підвалах та бомбосховищах.

До теми Амбасадор України в Англії, – дружина Зінченка про важливість Шевченка у війні проти Росії

Андрій Шевченко виклав відео з блокадного Маріуполя. Наставник закликав світ допомогти маріупольцям, які не можуть вибратись у безпечні місця, адже загарбники не дозволяють відкрити зелені коридори.

Футбольний тренер звернувся до Міжнародної спільноти та Світові організації допомогти. Свій пост в інстаграмі наставник продублював двома мовами – англійською та українською.

Відзначимо, що 20 квітня українській стороні вдалось домовились за зелений коридор із Маріуполя. З міста зможе виїхати частина матерів із дітьми та люди похилого віку.

Відео з Маріуполя

Велика допомога Шевченка для рідної країни

Нещодавно Шевченка зустрічався з мером Мілана Беппе Салою. Сторони обговорили тему допомоги українським біженцям.

Володар "Золотого м'яча" приймає у власному домі переселенців, які через війну покинули рідні домівки в Україні. Також екснаставник головної команди країни активно розповідає іноземній пресі про справжні реалії війни в Україні.

Шевченко хоче організувати в італійському місті кол-центр, який допомагатиме українцям, які шукають прихисток, робоче місце або гуманітарну допомогу.

This video was filmed a couple of days ago in the Ukrainian town Mariupol, which is experiencing severe daily attacks. People lost their homes, living in bunkers already for 2 months with a minimal amount of food. They are asking for only one thing - GREEN CORRIDORS. I want to ask the International society and World organisations to help them and set up safe green corridors to give people a chance to live in a safe place with a clear sky.

Це відео було знято кілька днів тому в Українському місті Маріуполь, яке знаходиться під сильними обстрілами кожного дня. Люди, які знаходяться там просять тільки про одне – ЗЕЛЕНІ КОРИДОРИ. Я прошу, Міжнародну спільноту та Світові організації допомогти їм і створити безпечні зелені коридори, щоб дати людям шанс на життя!