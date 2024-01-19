Опередил легенд своей эпохи: Шевченко признан лучшим игроком Серии А 2000-х годов

Футбольные болельщики очень любят разные рейтинги. Они служат для них дополнительным аргументом, чтобы доказать в постоянных спорах с друзьями, что именно их клуб или игрок являются лучшими.

Известный ресурс FourFourTwo специализируется на составлении таких рейтингов. Он стандартно делает подборку из 33 футболистов по какому-то критерию.

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Шевченко возглавил очень солидную компанию

Издание назвало лучших игроков итальянской Серии А 2000-х годов. Первую позицию в такой подборке занял легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, выступавший за Милан в 1999 – 2006, а также 2008 – 2009 годах.

Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на "Сан-Сиро", поскольку Шевченко забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/2004 годов. а также Скудетто в последней кампании,

– говорится в заявлении ресурса.

Отметим, что во время выступлений за "россонери" Шевченко завоевал 5 трофеев с клубом, а также стал обладателем Золотого мяча в 2004 году. В Серии А провел 226 матчей, в которых забил 127 голов и отдал 29 ассистов.

Второе место в рейтинге занял бывший одноклубник победителя бразильский полузащитник Кака, а тройку замкнул легендарный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон. Полный список из 33 футболистов здесь.

Топ-10 лучших игроков Серии А 2000-х годов

Андрей Шевченко (Милан) Кака (Милан) Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус) Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан) Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус) Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) Паоло Мальдини (Милан) Алессандро Неста (Лацио, Милан) Франческо Тотти (Рома) Павел Недвед (Лацио, Ювентус).

. Совсем скоро у Андрея Шевченко должен начаться новый этап карьеры. Он является единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого футбольные функционеры должны избрать 25 января.