Известный ресурс FourFourTwo специализируется на составлении таких рейтингов. Он стандартно делает подборку из 33 футболистов по какому-то критерию.
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Шевченко возглавил очень солидную компанию
Издание назвало лучших игроков итальянской Серии А 2000-х годов. Первую позицию в такой подборке занял легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, выступавший за Милан в 1999 – 2006, а также 2008 – 2009 годах.
Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на "Сан-Сиро", поскольку Шевченко забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/2004 годов. а также Скудетто в последней кампании,
– говорится в заявлении ресурса.
Отметим, что во время выступлений за "россонери" Шевченко завоевал 5 трофеев с клубом, а также стал обладателем Золотого мяча в 2004 году. В Серии А провел 226 матчей, в которых забил 127 голов и отдал 29 ассистов.
Второе место в рейтинге занял бывший одноклубник победителя бразильский полузащитник Кака, а тройку замкнул легендарный вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон. Полный список из 33 футболистов здесь.
Топ-10 лучших игроков Серии А 2000-х годов
- Андрей Шевченко (Милан)
- Кака (Милан)
- Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус)
- Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан)
- Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус)
- Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
- Паоло Мальдини (Милан)
- Алессандро Неста (Лацио, Милан)
- Франческо Тотти (Рома)
- Павел Недвед (Лацио, Ювентус).