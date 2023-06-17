Шевченко оценил волевую победу Украины: Ребров тепло отреагировал на слова легенды

Сборной Украины удалось совершить настоящее чудо в Скопье. Команда Сергея Реброва смогла не только отыграться с 2:0 в пользу Северной Македонии, но вырвать выездную победу.

16 июня Украина набрала свои первые три балла в отборе на Евро-2023. Первая официальная игра Сергея Реброва во главе сборной изрядно потрепала нервы украинским болельщикам.

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Поздравление с победой от бывшего наставника

Первый тайм "сине-желтые" полностью провалили, уступив македонцам 2:0. А вот после перерыва была совсем другая игра, Ребров выпустил свежих футболистов, которые помогли принести желаемый результат. Во второй 45-минутке Украина благодаря голам защитников Забарного и Конопля сравняла счет 2:2. А Цыганков принес победу команде Реброва 2:3.

Это первая победа Реброва во главе национальной команды. Пока что в двух матчах под руководством этого наставника наша сборная еще не уступала.

После поединка победу украинской сборной оценил ее бывший наставник Андрей Шевченко. Амбассадор платформы UNITED24 выложил фотографию всей команды и поздравил Реброва с победным почином.

Отличная игра и характер нашей сборной сегодня вечером. Заслуженная победа после невероятного отыгрыша во втором тайме. Поздравляю нашего тренера, Сергея Реброва, с его отличным дебютом и с первой из будущих побед!,

– написал Шевченко на своей странице в инстаграмме.

На что в комментариях отреагировал Ребров. Сергей Станиславович поблагодарил Шеву за теплые слова: "Спасибо, друг".

Сборная Украины после двух сыгранных матчей поднялась на второе место в группе "С", набрав первые три балла. Единоличным лидером группы является Англия, которая в 3-х турах набрала максимальные 9 очков.

Италия и Северная Македония тоже имеют в своем наследии по 3 балла и идут на третьей и четвертой позициях соответственно. Таблицу замыкает Мальта, не набравшая пока ни одного пункта.

Уже 19 июня украинская сборная сыграет против Мальты в своем 3-м матче по отбору на Евро-2024. Команда Реброва проведет формально домашний поединок в словацкой Трави.