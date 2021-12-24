Шевченко приобретет для Дженоа футболиста сборной России

Дженоа, которую тренирует украинец Андрей Шевченко, хочет приобрести у Аталанты футболиста сборной России Алексея Миранчука. Команда из Бергамо хочет заработать на продаже 26-летнего хавбека 12 миллионов евро.

В частности, главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко хочет видеть россиянина в своей команде, и "грифоны" уже начали переговоры о возможной покупке или аренде футболиста.

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Кроме Миранчука в шорт-лист команды Шевченко попали хавбеки Болоньи Риккардо Орсолини, форвард Гронингена Йорген Ларсен и защитник Удинезе Йенс Ларсен.

Слухи о том, что Алексей уйдет из Аталанты, появились еще осенью. Тогда в печати появилась версия, что россиянин не выдерживает конкуренции и планирует выступать в менее амбициозной команде. Напомним, что одним из тех, с кем россиянин борется за место на поле, является украинец Руслан Малиновский.

Контракт Миранчука в Аталанте