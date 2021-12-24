В частности, главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко хочет видеть россиянина в своей команде, и "грифоны" уже начали переговоры о возможной покупке или аренде футболиста.
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Кроме Миранчука в шорт-лист команды Шевченко попали хавбеки Болоньи Риккардо Орсолини, форвард Гронингена Йорген Ларсен и защитник Удинезе Йенс Ларсен.
Слухи о том, что Алексей уйдет из Аталанты, появились еще осенью. Тогда в печати появилась версия, что россиянин не выдерживает конкуренции и планирует выступать в менее амбициозной команде. Напомним, что одним из тех, с кем россиянин борется за место на поле, является украинец Руслан Малиновский.
Контракт Миранчука в Аталанте
- У 26-летнего россиянина нет постоянного места в основе клуба из Бергамо, поэтому может пойти на такой шаг. В этом сезоне он отыграл 12 матчей во всех турнирах (397 минут), забил 1 гол и отдал 1 передачу.
- Аталанта купила его в сентябре 2020 года у московского Локомотива за 14,5 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13,5 миллиона евро.