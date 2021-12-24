Зокрема, головний тренер генуезців Андрій Шевченко хоче бачити росіянина у своїй команді, і "грифони" вже розпочали переговори про можливу покупку чи оренду футболіста.
До слова Маліновський не перевершив вчителя: Дженоа Шевченка втримала нічию з Аталантою – відеоогляд
Окрім Міранчука до шорт-листа команди Шевченка потрапили хавбеки Болоньї Ріккардо Орсоліні, форвард Гронінгена Йорген Ларсен та захисник Удінезе Єнс Ларсен.
Чутки про те, що Олексій піде з Аталанти, з'явилися ще восени. Тоді в пресі з'явилася версія, що росіянин не витримує конкуренції та планує виступати у менш амбітній команді. Нагадаємо, що одним із тих, з ким росіянин бореться за місце на полі, є українець Руслан Маліновський.
Контракт Міранчука в Аталанті
- 26-річний росіянин не має постійного місця в основі клубу з Бергамо, тож може піти на такий крок. Цього сезону він відіграв 12 матчів у всіх турнірах (397 хвилин), забив 1 гол і віддав 1 передачу.
- Аталанта купила його у вересні 2020 року у московського Локомотива за 14,5 мільйона євро. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 13,5 мільйонів євро.