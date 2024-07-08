В игре под названием "Операция ностальгия" украинский экс-форвард делил футбольное поле бок о бок с Хавьером Дзанетти, Дида, Диего Милито, Антонио Ди Натале, Себастьяном Фреем, Кристианом Пануччи и многими другими. Он вывел одну из команд с капитанской повязкой.

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Шевченко зажег во время матча

Во время первого гола обладатель Золотого мяча-2004 продемонстрировал, что класс все еще при нем. Шевченко получил мяч в центре поля, эффектно пробежал с ним в чужую штрафную и отдал передачу на партнера. Тот выполнил навес на Аморузо, который открыл счет в матче.

Смотрите видео с голом, атаку перед которым разогнал Шевченко

Отметим, что после матча Андрей Шевченко на футбольном поле встретился с Роберто Баджо. Они сделали совместное селфи вместе с Хавьером Дзанетти, которое "божественный хвостик" опубликовал в своих соцсетях.

Честь находиться на поле после стольких лет вместе с этими двумя капитанами,

– написал Баджо.



Шевченко в легендарной компании / Фото из инстаграма Роберто Баджо

Напомним, что сам Баджо не участвовал в игре из-за драмы, которую пережил за 2 недели до товарищеского матча. Тогда шестеро вооруженных преступников ворвались в его дом, избили легендарного футболиста и закрыли его в комнате вместе с семьей. Когда он вышел на поле, то получил оглушительные овации на стадионе в свою честь.