Вечером, 20 июня, Роберто Баджо вместе с семьей смотрел матч между Испанией и Италией на Евро-2024. В это время шестеро вооруженных преступников ворвались в его дом в Альтавилла-Вичентине.

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Дерзкое ограбление звезды мирового футбола

По информации итальянских СМИ, грабители действовали очень профессионально. Свое преступление они продумали до мелочей. Они проникли в дом, когда семья Баджо была перед телевизором.

"Божественный хвостик" попытался дать отпор преступникам, но получил удар пистолетом по голове. После этого Баджо и его родных закрыли в комнате.

Грабители перевернули все комнаты в доме и похитили драгоценности, часы, а также деньги легендарного футболиста. Когда преступники ушли, Баджо выбил дверь в закрытой комнате и вызвал карабинеров.

Сообщается, что Баджо получил большую рану и несколько синяков. Его доставили в больницу, где наложили швы. Жена и трое уже взрослых детей Роберто не пострадали.

К слову. Сборная Италии в матче второго тура Евро-2024 уступила Испании со счетом 0:1. Решающий гол в собственные ворота забил итальянец Калафьори.

Что известно о Роберто Баджо