Пораженный единением украинцев
Нападение России на Украину объединило людей в одно целое, граждан, имеющих одну общую цель – победить в войне. Олега Дулуба поразило поведение украинских спортсменов. Некоторые из них взяли в руки оружие и стали на защиту родительского дома.
Читайте также Путин – дерьмо, – Ярмоленко никогда не простит россиянам геноцид украинского народа
В пример наставник львовского клуба привел игрока Колоса Андрея Богданова, который принял присягу на верность украинскому народу и пошел воевать.
Еще большее единение украинской нации добавила сила и мужество Владимира Зеленского, который не предал страну в сложное время.
"До войны украинцы особо не были объединены вокруг Зеленского. Но то, как он начал вести себя, когда началась война, все изменило! Казалось, ситуация критическая, надо бежать, а он говорит: "Нет, я буду бороться с оружием в руках". И это передалось людям, нация начала объединяться вокруг Зеленского", – рассказал тренер.
"В этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом и солью"
Полномасштабное вторжение кафиров на украинскую территорию негативно повлияло на отношение Дулуба к России. Футбольный специалист уверен, что никто не сможет сломать украинский народ.
Мое отношение к России ухудшилось. Так, как ведут себя так называемые "освободители", люди в ХХІ веке не могут вести себя. Они уничтожают целые города вместе с мирным населением просто потому, что в этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом и солью. Но надо понимать, что Украина свободная страна и украинцев очень трудно превратить в рабов. Они скорее умрут, но никогда больше не будут рабами,
– ответил Дулуб.
Тренерская карьера Дулуба в Украине
- 56-летний белорусский наставник впервые приехал в Украину в 2016 году, когда возглавил тренерский мостик львовских Карпат.
- Со "львами" работал до июня 2017-го, после чего перебрался в одесский Черноморец. Во главе "моряков" провел 13 матчей.
- В сентябре 2021 года вернулся в Украину, возглавив Львов.
- Команда под его руководством провела 14 поединков, в которых одержала 6 побед, расписала 3 мира и потерпела 5 поражений. Клуб Дулуба занимает 12 место среди 16-ти команд УПЛ.