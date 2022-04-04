Пораженный единением украинцев

Нападение России на Украину объединило людей в одно целое, граждан, имеющих одну общую цель – победить в войне. Олега Дулуба поразило поведение украинских спортсменов. Некоторые из них взяли в руки оружие и стали на защиту родительского дома.

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В пример наставник львовского клуба привел игрока Колоса Андрея Богданова, который принял присягу на верность украинскому народу и пошел воевать.

Еще большее единение украинской нации добавила сила и мужество Владимира Зеленского, который не предал страну в сложное время.

"До войны украинцы особо не были объединены вокруг Зеленского. Но то, как он начал вести себя, когда началась война, все изменило! Казалось, ситуация критическая, надо бежать, а он говорит: "Нет, я буду бороться с оружием в руках". И это передалось людям, нация начала объединяться вокруг Зеленского", – рассказал тренер.

"В этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом и солью"

Полномасштабное вторжение кафиров на украинскую территорию негативно повлияло на отношение Дулуба к России. Футбольный специалист уверен, что никто не сможет сломать украинский народ.

Мое отношение к России ухудшилось. Так, как ведут себя так называемые "освободители", люди в ХХІ веке не могут вести себя. Они уничтожают целые города вместе с мирным населением просто потому, что в этих городах русскоязычное население не встречает их хлебом и солью. Но надо понимать, что Украина свободная страна и украинцев очень трудно превратить в рабов. Они скорее умрут, но никогда больше не будут рабами,

– ответил Дулуб.

Тренерская карьера Дулуба в Украине