Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков 15 ноября отпраздновал 23-й день рождения. По случаю дня рождения Цыганкова киевский клуб сравнил Виктора с легендой "Динамо" Андреем Шевченко.

"Динамо" сравнило Цыганкова и Шевченко до момента, когда им исполнилось 23 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Сравнение Цыганкова и Шевченко

К этому возрасту Цыганков успел сыграть 168 матчей за "Динамо" против 117 у Андрея Шевченко. Также в активе Виктора больше голов – 65 против 60 у Андрея Шевченко.

Однако в Шевченко лучший средний показатель. В частности, в среднем за игру Шевченко забил 0,51 гола. А вот Цыганков – 0,38 гола.

Сейчас у Виктора Цыганкова есть возможность играть под руководством Андрея Шевченко, который возглавляет сборную Украины по футболу.

Трофеи Цыганкова и Шевченко в "Динамо"

С "Динамо" Цыганков выиграл только 4 трофея: трижды Суперкубок Украины и один раз – Кубок Украины.

Шевченко же с "Динамо" выиграл 9 трофеев. С 1994 по 1999 годы Шевченко 5 раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины.

В 2011 году вернувшись в "Динамо" Шевченко выиграл Суперкубок Украины.