Кто лучше – Цыганков или Шевченко: "Динамо" сравнило футболистов
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков 15 ноября отпраздновал 23-й день рождения. По случаю дня рождения Цыганкова киевский клуб сравнил Виктора с легендой "Динамо" Андреем Шевченко.
"Динамо" сравнило Цыганкова и Шевченко до момента, когда им исполнилось 23 года. Об этом сообщает 24 канал.
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Сравнение Цыганкова и Шевченко
К этому возрасту Цыганков успел сыграть 168 матчей за "Динамо" против 117 у Андрея Шевченко. Также в активе Виктора больше голов – 65 против 60 у Андрея Шевченко.
Однако в Шевченко лучший средний показатель. В частности, в среднем за игру Шевченко забил 0,51 гола. А вот Цыганков – 0,38 гола.
Сейчас у Виктора Цыганкова есть возможность играть под руководством Андрея Шевченко, который возглавляет сборную Украины по футболу.
Трофеи Цыганкова и Шевченко в "Динамо"
С "Динамо" Цыганков выиграл только 4 трофея: трижды Суперкубок Украины и один раз – Кубок Украины.
Шевченко же с "Динамо" выиграл 9 трофеев. С 1994 по 1999 годы Шевченко 5 раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины.
В 2011 году вернувшись в "Динамо" Шевченко выиграл Суперкубок Украины.
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