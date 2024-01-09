Проедется по городам Украины: какие планы у Шевченко перед выборами в УАФ

Уже в этом месяце пройдут выборы на пост президента УАФ. Отметим, что по состоянию на данный момент зарегистрирован один кандидат – Андрей Шевченко.

Шевченко планирует посетить ряд городов Украины для представления своей предвыборной программы. Об этом сообщает бывший журналист Игорь Бурбас.

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Шевченко планирует посетить ряд городов перед выборами

Напомним, что выборы пройдут 25 января.

По данным бывшего журналиста, свою поездку Шевченко совершит с 16 по 20 января. Начнется она во Львове, затем по плану Киев и Одесса, а затем Харьков. В каждом городе будет круглый стол с представителями нескольких областных ассоциаций. Для удобства, чтобы поочередно встретиться со всеми, распределение произошло по географическому принципу - запад, центр, юг и восток.

Также остается актуальным вопрос о команде, с которой будет работать Шевченко.

Что известно о выборах УАФ