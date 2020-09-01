Посвящение новичков: "Ах, Одесса" от Супряги и Бущана, "Bella Ciao" в исполнении итальянца
Сборная Украины по футболу завершила недельный сбор в Харькове. В конце сессии во время ужина состоялось традиционное посвящение новичков сине-желтой команды.
Соответствующее видео опубликовал Youtube-канал УАФ. Новые игроки должны исполнить песню перед всей командой.
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Песни от новичков
Так защитники, два Александра, Бондарь и Сирота, а также Богдан Михайличенко, запели "Забирай меня скорей" российской группы "Руки вверх", а одесситы Георгий Бущан и Владислав Супряга вместе с Александром Тимчик (родом из Винницкой области) исполнили песню "Ах, Одесса".
На мелодию "Nothing else matters" новый врач спел песню доктора Айболита, а новый итальянский работник сборной – песню "Bella Ciao".
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020. Мадрид "Альфредо ди Стефано".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена.