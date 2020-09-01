Сборная Украины по футболу завершила недельный сбор в Харькове. В конце сессии во время ужина состоялось традиционное посвящение новичков сине-желтой команды.

Соответствующее видео опубликовал Youtube-канал УАФ. Новые игроки должны исполнить песню перед всей командой.

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Песни от новичков

Так защитники, два Александра, Бондарь и Сирота, а также Богдан Михайличенко, запели "Забирай меня скорей" российской группы "Руки вверх", а одесситы Георгий Бущан и Владислав Супряга вместе с Александром Тимчик (родом из Винницкой области) исполнили песню "Ах, Одесса".

На мелодию "Nothing else matters" новый врач спел песню доктора Айболита, а новый итальянский работник сборной – песню "Bella Ciao".

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020