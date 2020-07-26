Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко успешно выступал в статусе игрока, поэтому его достижения не обошли футбольные эксперты. Экс-динамовец занял в таком рейтинге 41 позицию.

Свою версию обнародовал немецкий ведущий спортивный сайт Transfermarkt.

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Среди лучших

Лидером рейтинга стал Лионель Месси. На втором месте расположился извечный конкурент аргентинца Роналду, тройку лидеров замкнул главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Также в топ-5 расположились бразильцы Роналдо и Роналдиньо.



Рейтинг с 41-50 место / Transfermarkt

Украинец расположился на 41 позиции. Шевченко расположился между Уэйном Руни, который является легендой МЮ и Павлом Недведом, который феерил в итальянском "Ювентусе".

Достижения Андрея Шевченко: главное