Шевченко попал в топ-50 лучших игроков XXI века
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко успешно выступал в статусе игрока, поэтому его достижения не обошли футбольные эксперты. Экс-динамовец занял в таком рейтинге 41 позицию.
Свою версию обнародовал немецкий ведущий спортивный сайт Transfermarkt.
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Среди лучших
Лидером рейтинга стал Лионель Месси. На втором месте расположился извечный конкурент аргентинца Роналду, тройку лидеров замкнул главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
Также в топ-5 расположились бразильцы Роналдо и Роналдиньо.
Рейтинг с 41-50 место / Transfermarkt
Украинец расположился на 41 позиции. Шевченко расположился между Уэйном Руни, который является легендой МЮ и Павлом Недведом, который феерил в итальянском "Ювентусе".
Достижения Андрея Шевченко: главное
- Удачно выступал за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси".
- Награжден высшей государственной наградой – "Герой Украины".
- В 2003 году стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов.
- Шевченко – обладатель "Золотого мяча", который он получил в 2004 году.
- Один из самых результативных бомбардиров еврокубковых турниров за все сезоны. Лучший бомбардир в истории сборной Украины.
- Трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории "Милана".
- С 26 ноября 2019 года занял восьмое место в списке топ-10 лучших тренеров национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.