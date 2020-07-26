Шевченко потрапив у топ-50 найкращих гравців XXI століття
Головний наставник збірної України Андрій Шевченко успішно виступав у статусі гравця, тому його досягнення не оминули футбольні експерти. Ексдинамівець посів у такому рейтингу 41 позицію.
Свою версію оприлюднив німецький провідний спортивний сайт Transfermarkt.
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Серед найкращих
Лідером рейтингу став Ліонель Мессі. На другому місці розташувався одвічний конкурент аргентинця Роналду, трійку лідерів замкнув головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан.
Також в топ-5 розташувалися бразильці Роналдо і Роналдіньо.
Рейтинг із 41-50 місце / Transfermarkt
Українець розташувався на 41 позиції. Шевченко знаходиться між Вейном Руні, який є легендою МЮ та Павелом Недведом, який феєрив в італійському "Ювентусі".
Досягнення Андрія Шевченка: головне
- Вдало виступав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі".
- Нагороджений найвищою державною відзнакою – "Герой України".
- У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.
- Шевченко – володар "Золотого м'яча", який він отримав у 2004 році.
- Один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони. Найкращий бомбардир в історії національної збірної України.
- Тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Другий бомбардир в історії "Мілану".
- Із 26 листопада 2019 року посів восьме місце у списку топ-10 найкращих тренерів національних збірних за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики IFFHS.