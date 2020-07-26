Головний наставник збірної України Андрій Шевченко успішно виступав у статусі гравця, тому його досягнення не оминули футбольні експерти. Ексдинамівець посів у такому рейтингу 41 позицію.

Свою версію оприлюднив німецький провідний спортивний сайт Transfermarkt. Оце так: Битва володарів "Золотого м'яча": Роналду побив рекорд Шевченка у Серії А Серед найкращих Лідером рейтингу став Ліонель Мессі. На другому місці розташувався одвічний конкурент аргентинця Роналду, трійку лідерів замкнув головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан. Також в топ-5 розташувалися бразильці Роналдо і Роналдіньо.

Рейтинг із 41-50 місце / Transfermarkt Українець розташувався на 41 позиції. Шевченко знаходиться між Вейном Руні, який є легендою МЮ та Павелом Недведом, який феєрив в італійському "Ювентусі". Досягнення Андрія Шевченка: головне Вдало виступав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі".

Нагороджений найвищою державною відзнакою – "Герой України".

У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Шевченко – володар "Золотого м'яча", який він отримав у 2004 році.

Один з найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони. Найкращий бомбардир в історії національної збірної України.

Тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Другий бомбардир в історії "Мілану".

Із 26 листопада 2019 року посів восьме місце у списку топ-10 найкращих тренерів національних збірних за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики IFFHS.