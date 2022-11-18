Не при таком составе: Шевченко покинул НОК на следующий день после выборов

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко решил, что не хочет быть членом Национального олимпийского комитета. Причиной стало избрание членами НОК других "персон".

Выборы нового президента Национального олимпийского комитета прошли 17 ноября. На них победил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Детальнее Беленюк проиграл Гутцайту борьбу за пост президента НОК Украины

На Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Украины также были избраны новые члены НОК на период с 2022 по 2026 год. В список, включающий 39 физических лиц, вошли такие известные личности как Андрей Шевченко, Александр Усик, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук и другие. Хотя не обошлось и без политиков из запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

В то же время Андрея Шевченко избрали вице-президентом НОК.

На следующий день после голосования Шевченко решил отказаться от должности в НОК.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", – заявил Шевченко.