Андрей Шевченко подарил Роберту Левандовскому капитанскую повязку, выполненную в цветах украинского флага. Фотографию этого подарка польский футболист опубликовал у себя в инстаграмме.

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"Благодарю Андрея. Мне было приятно познакомиться! Для меня будет честью нести эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионат мира", – подписал фотографию Левандовский.



Андрей Шевченко и Роберт Левандовский / Фото instagram.com/_rl9

Следует отметить, что именно Левандовский является капитаном сборной Польши. И выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где и будет носить эту капитанскую повязку.

В то же время это не в первый раз, когда Левандовский будет носить цвета украинского флага у себя на руке. В том числе и капитанскую повязку.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, 26 февраля игрок вышел на матч за Баварию против Айнтрахта с повязкой в цветах украинского флага.

А уже в матче за сборную Польши 29 марта против Швеции он вышел с капитанской повязкой в цвете украинского флага. Именно в этом матче сборная Польши и получила право выступить на чемпионате мира 2022 года.



Роберт Левандовский в матче за сборную Польши / Фото AFP