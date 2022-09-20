Андрій Шевченко подарував Роберту Левандовському капітанську пов'язку, виконану в кольорах українського прапора. Фотографію цього подарунку польський футболіст опублікував в себе в інстаграм.

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"Дякую Андрію. Мені було приємно познайомитися! Для мене буде честю нести цю капітанську пов’язку в кольорах України на чемпіонат світу", – підписав фотографію Левандовський.



Андрій Шевченко та Роберт Левандовський / Фото instagram.com/_rl9

Варто відзначити, що саме Левандовський є капітаном збірної Польщі. І виступить на чемпіонату світу 2022 в Катарі, де і буде носити цю капітанську пов'язку.

Водночас це не вперше, коли Левандовський носитиме кольори українського прапора в себе на руці. У тому числі й капітанську пов'язку.

Після початку повномасштабного вторгнення росії до України, 26 лютого гравець вийшов на матч за Баварію проти Айнтрахта з пов'язкою в кольорах українського прапора.

А вже у матчі за збірну Польщі 29 березня проти Швеції він вийшов з капітанською пов'язкою в кольорах українського прапора. Саме в цьому матчі збірна Польщі й здобула право виступити на чемпіонаті світу 2022 року.



Роберт Левандовський у матчі за збірну Польщі / Фото AFP