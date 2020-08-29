У Головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка спитали, чи надходила йому пропозиція очолити іспанську "Барселону".

Спитали таке в Шевченка під час пресконференції щодо підготовки збірної України до матчів Ліги націй, повідомляє УАФ.

"Я не розглядаю наразі ніяких пропозицій. Моя мета – готувати команду до матчів Ліги націй, Євро та відбору до чемпіонату світу", – запевнив Шевченко.

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Нагадаємо, після відставки Кіке Сетьєна іспанську "Барселону" очолив Рональд Куман. Ло цього він працював зі збірною Нідерландів, яка буде суперником збірної України на Євро-2020.

Андрій Шевченко очолив національну збірну України в липні 2016 року. До цього в лютому 2016 року він увійшов у тренерський штаб Михайла Фоменка і був його помічником у збірній під час Євро-2016.

Його контракт діяв до липня 2020 року – закінчення Чемпіонату Європи з футболу. Тож після цього він міг очолити іншу команду. Найчастіше називався італійський "Мілан", за який Шевченко виступав з 1999 до 2006 роки, а згодом з у сезоні 2008/09.

Але Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу та запроваджений карантин. Тож в Українській асоціації футболу запропонували Шевченку та його тренерському штабу нову угоду – до 31 грудня 2022 року. Відтак він буде працювати зі збірною не лише на Євро-2020, але й поведе команду через кваліфікацію Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. І буде головним тренером збірної України на турнірі, за умови, що "синьо-жовті" проб'ються на турнір.