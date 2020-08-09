Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на назначение Андреа Пирло главным тренером итальянского "Ювентуса".

Шевченко, который играл вместе с Пирло в "Милане", опубликовал совместную фотографию с Андреа, Филиппо Индзаги и Алессандро Нестой. Об этом сообщает 24 канал.

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"Фото, которое сегодня означает многое для меня. Удачи, Андреа, в твоем первом приключении", – подписал Шевченко фото.

Он также поздравил с днем рождения Индзаги. "Ты можешь праздновать после своего отличного сезона", – написал Шевченко.

В завершение тренер сборной Украины пожелал удачи наставнику "Фрозиноне" Сандро Несты. 9-го августа его команда сыграет плей-офф за выход в Серию А против "Порденоне".

Что известно о назначении Пирло?

Пирло возглавил "Ювентус" 9-го августа после отставки Маурисио Сарри. Последний был уволен после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Лиона".

Для Пирло это дебют в статусе тренера. В конце июля его назначили на должность главного тренера молодежной команды "Ювентуса".