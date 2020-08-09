Наставник збірної України Андрій Шевченко відреагував на призначення Андреа Пірло головним тренером італійського "Ювентуса".

Шевченко, який грав разом з Пірло в "Мілані", опублікував спільну фотографію з Андреа, Філіппо Індзагі та Алессандро Нестою. Про це повідомляє 24 канал.

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"Фото, яке сьогодні означає багато чого для мене. Удачі, Андреа, у твоїй першій пригоді", – підписав Шевченко фото.

Він також привітав з днем ​​народження Індзагі. "Ти можеш святкувати після свого відмінного сезону", – написав Шевченко.

На завершення тренер збірної Україн побажав удачі наставнику "Фрозіноне" Сандро Несті. 9-го серпня його команда зіграє плей-офф за вихід у Серію А проти "Порденоне".

Що відомо про призначення Пірло?

Пірло очолив "Ювентус" 9-го серпня після відставки Маурісіо Саррі. Останній був звільнений після вильоту "Ювентуса" з Ліги чемпіонів від "Ліона".

Для Пірло це дебют у статусі тренера. У кінці липня його призначили на посаду головного тренера молодіжної команди "Ювентуса".