Сборная Испании понесла потери перед матчем с Украиной в Лиге наций. Сразу у двух футболистов "фурии роха" обнаружили коронавирус.

Положительные тесты на коронавирус сдали нападающие Адама Траоре и Микель Оярсабаль, сообщает Marca.

Напомним: Сборная Испании объявила список игроков на матч против Украины

Тесты игроки сдали перед тем, как прибыть на базу. Поэтому обоих футболистов не допустили к тренировкам с командой. Вместо Оярсабаля в сборную уже успели вызвать Жерара Морено.

️ OFICIAL | @GerardMoreno9 sustituye a @mikel10oyar en la lista para los partidos contra Alemania y Ucrania



️ El capitán de la @RealSociedad causa baja por COVID-19 y le deseamos una pronta recuperación



️ Más info: https://t.co/gbkBKRtEy9 pic.twitter.com/snsbp6sCfQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 30, 2020

Поэтому Траоре и Оярсабаль пропустят матч сборной Испании против Украины, который состоится 6 сентября в Мадриде. До этого испанцы сыграют против Германии на выезде 3 сентября.

Отметим, что это второй раз подряд Траоре не может дебютировать за сборную Испании. Первый раз он травмировался перед матчами сборной. Теперь же – из-за коронавируса. 24-летний нападающий "Вулверхэмптона" провел великолепный сезон в клубе. Его команда заняла седьмое место в АПЛ и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.