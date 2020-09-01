Два игрока сборной Испания сдали положительный тест на коронавирус перед матчем с Украиной
Сборная Испании понесла потери перед матчем с Украиной в Лиге наций. Сразу у двух футболистов "фурии роха" обнаружили коронавирус.
Положительные тесты на коронавирус сдали нападающие Адама Траоре и Микель Оярсабаль, сообщает Marca.
Напомним: Сборная Испании объявила список игроков на матч против Украины
Тесты игроки сдали перед тем, как прибыть на базу. Поэтому обоих футболистов не допустили к тренировкам с командой. Вместо Оярсабаля в сборную уже успели вызвать Жерара Морено.
Поэтому Траоре и Оярсабаль пропустят матч сборной Испании против Украины, который состоится 6 сентября в Мадриде. До этого испанцы сыграют против Германии на выезде 3 сентября.
Отметим, что это второй раз подряд Траоре не может дебютировать за сборную Испании. Первый раз он травмировался перед матчами сборной. Теперь же – из-за коронавируса. 24-летний нападающий "Вулверхэмптона" провел великолепный сезон в клубе. Его команда заняла седьмое место в АПЛ и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.