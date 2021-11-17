Шевченко отказался покупать футболиста сборной России, который сидел в тюрьме

Итальянская Дженоа, которую тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, будет зимой подписывать нападающего Фиорентины и экс-футболиста сборной России Александра Кокорина.

Фиорентина планировала отдать Кокорина в аренду в Дженоа, однако, генуэзский клуб после прихода Шевченко отказался от услуг российского форварда.

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Что известно о скандальном Кокорине

Кокорин перешел в Фиорентину в 2020 году из Спартака. За это время нападающий провел 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями, не забивая больше года.

За свою карьеру Кокорин становился чемпионом России в составе Зенита, а также дважды выигрывал Кубок страны. В 2018 году Кокорин был арестован за разбойное нападение на дипломата в одном из московских кафе.

Тогда Кокорин, его младший брат и другой футболист Павел Мамаев устроили потасовку в центре Москвы с водителем ведущего "Первого канала" Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Кого может подписать Шевченко