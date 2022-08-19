Шевченко встретился в Днепре с врачами скорой помощи
Источник:инстаграм Андрея Шевченко
Бывший тренер национальной команды посетил Днепр. Экс-игрок также отчитался о собранных на благотворительность средствах.
Шевченко: Поехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи
Бывший наставник "сине-желтых" снова приехал в Украину. Шевченко продолжает помогать своим землякам.
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Уехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи, жизнь которых разрушила война. В Центре экстренной медицинской помощи пообщался с врачами. Именно сюда мы закупили аппараты ИВЛ для машин скорой помощи в пределах United24 и моего благотворительного сбора. Хочу поблагодарить всех, кто доверяет, жертвует средства по инициативе Владимира Зеленского. Каждый ваш доллар спасает чью-то жизнь!
– написал Шевченко.
Экс-тренер сборной приехал в Днепр / Фото из инстаграма Шевченко
Легендарный футболист встретился с медиками / Фото из инстаграма Шевченко
Деятельность тренера во время войны
- С первых дней полномасштабной русско-украинской войны Шевченко активно помогает родной стране. В мае он стал первым послом благотворительной платформы United24.
- Ранее Васильков сообщал, что украинский тренер не собирается возобновлять карьеру, пока не закончится война. По его словам, все усилия специалиста направлены на содействие Украине.
- Также была информация о том, что экс-тренер сборной Украины претендует на пост УАФ.