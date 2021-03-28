Сборная Украины в воскресенье, 28 марта, сыграет против Финляндии. На этот матч "сине-желтые" заявили 23 игроков.

Всего в расположении сборной Украины 28 футболистов. Однако в заявку на игру может попасть лишь 23 из них. Поэтому в день матча часть игроков пришлось "отсеять".

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С тех футболистов, которые сейчас находятся на сборе, в заявку на игру против сборной Финляндии не попали вратари Дмитрий Резник, Андрей Лунин, защитник Александр Тимчик, полузащитник Владимир Шепелев и нападающий Артем Довбык.

Еще перед тем расположение сборной покинул Андрей Ярмоленко. Полузащитник не успел как следует восстановиться от повреждения, поэтому тренерский штаб решил не использовать его в матчах против Финляндии и Казахстана.

Заявка сборной Украины на матч с Финляндией

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Александр Сирота, 13. Ефим Конопля, 14. Богдан Михайличенко, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес.

Матч Украина – Финляндия начнется в 21:45.