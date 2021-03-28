Збірна України у неділю, 28 березня, зіграє проти Фінляндії. На цей матч "синьо-жовті" заявили 23 гравців.

Загалом у розташуванні збірної України є 28 футболістів. Однак до заявки на гру може потрапити лише 23 з них. Відтак в день матчу частину гравців довелося "відсіяти".

До теми Без права на поразку: анонс на матч відбору до ЧС-2022 Україна – Фінляндія

З тих футболістів, які зараз перебувають на зборі, до заявки на гру проти збірної Фінляндії не потрапили воротарі Дмитро Різник, Андрій Лунін, захисник Олександр Тимчик, півзахисник Володимир Шепелєв та нападник Артем Довбик.

Ще перед тим розташування збірної покинув Андрій Ярмоленко. Півзахисник не встиг як слід відновитися від ушкодження, тому тренерський штаб вирішив не використовувати його у матчах проти Фінляндії та Казахстану.

Заявка збірної України на матч із Фінляндією

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 6. Олександр Сирота, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайліченко, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 15. Олександр Зубков, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес.

Матч Україна – Фінляндія розпочнеться о 21:45