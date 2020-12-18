У березні 2021 року збірна України з футболу розпочне відбір на Чемпіонат світу 2022 року. Головний наставник команди Андрій Шевченко оцінив суперників та календар матчів.

Нагадаємо, збірна України у відборі зіграє проти збірних Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини та Казахстану.

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"Сама система відбору на чемпіонат світу складніше, ніж на Євро. Менше команд, який потрапляють туди. Ми були у другому кошику під час жеребкування, і розуміли, що попадеться дуже сильна команда. Крім того, до нас додалися дві хороші команди, які на цей момент перебувають на підйомі. Хочу відзначити Фінляндію. Ця команда дуже сильно додала за останні кілька років. Боснія і Герцеговина – рівна команда з хорошими виконавцями. З четвертого кошика це була найсильніша команда. Я взагалі не розумію, як вони там опинилися. Казахстан – теж не подарунок", – заявив Шевченко в коментарі каналу "Футбол".

Перший матч відбудеться вже 24 березня проти Франції на виїзді. Далі команда зіграє два домашні матчі – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). Обидві ігри відбудуться у Львові.

"Перший матч проти Франції? Вважаю, що календар для нас сприятливий, попри те, що ми починаємо матчем з французами. Наступні два матчі ми зіграємо у Львові. Це дуже зручний для нас стадіон", – підсумував Шевченко.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу