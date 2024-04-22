Особенный матч, – Шевченко обратился к игрокам Милана накануне важного дерби

В понедельник, 22 апреля, состоятся очередные матчи итальянской Серии А. Центральным поединком тура станет миланское дерби.

Номинальными хозяевами поля будет команда Стефано Пиоли. В случае победы “неррадзури”, они досрочно станут чемпионами.

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Важный месседж к игрокам Милана

Накануне принципиальной битвы к игрокам Милана обратился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Легенда "красно-черных" призвал действующих футболистов отдать все силы для достижения результата, который не позволит Интеру завоевать чемпионство на глазах фанатов Милана.

Всегда особенный матч для меня – миланское дерби. Много воспоминаний и эмоций на поле, которые в этот раз буду переживать чуть дальше, но, как всегда, с таким же энтузиазмом. Успехов, ребята. Отдайте все свои силы ради этих цветов и этой фантастической базы фанатов. И с правильным уважением к соперникам, таким же, которое у меня всегда было,

– написал Шевченко.

Отметим, что поединок Милан – Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом круге "неррадзури" разгромили принципиального соперника со счетом 5:1.

Карьера Андрея Шевченка в Милане

Присоединился к итальянскому клубу в июле 1999 года

Трансфер из Динамо обошелся миланцам в 25 миллионов долларов

За клуб провел 322 матча, в которых забил 175 голов (второй бомбардир в истории) и отдал 46 ассистов

Завоевал с "красно-черными" 5 титулов, в частности, ЛЧ-2002/2003.

. Андрей Шевченко до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории миланского дерби. Он забил 14 голов. В пятерку также входят Джузеппе Меацца (13), Гуннар Нордаль, Иштван Ньерш (по 11) и Златан Ибрагимович (10).