Номинальными хозяевами поля будет команда Стефано Пиоли. В случае победы “неррадзури”, они досрочно станут чемпионами.

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Важный месседж к игрокам Милана

Накануне принципиальной битвы к игрокам Милана обратился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Легенда "красно-черных" призвал действующих футболистов отдать все силы для достижения результата, который не позволит Интеру завоевать чемпионство на глазах фанатов Милана.

Всегда особенный матч для меня – миланское дерби. Много воспоминаний и эмоций на поле, которые в этот раз буду переживать чуть дальше, но, как всегда, с таким же энтузиазмом. Успехов, ребята. Отдайте все свои силы ради этих цветов и этой фантастической базы фанатов. И с правильным уважением к соперникам, таким же, которое у меня всегда было,

– написал Шевченко.

Отметим, что поединок Милан – Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом круге "неррадзури" разгромили принципиального соперника со счетом 5:1.

Интересно. Андрей Шевченко до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории миланского дерби. Он забил 14 голов. В пятерку также входят Джузеппе Меацца (13), Гуннар Нордаль, Иштван Ньерш (по 11) и Златан Ибрагимович (10).

Карьера Андрея Шевченка в Милане