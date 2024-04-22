Номинальными хозяевами поля будет команда Стефано Пиоли. В случае победы “неррадзури”, они досрочно станут чемпионами.
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Важный месседж к игрокам Милана
Накануне принципиальной битвы к игрокам Милана обратился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Легенда "красно-черных" призвал действующих футболистов отдать все силы для достижения результата, который не позволит Интеру завоевать чемпионство на глазах фанатов Милана.
Всегда особенный матч для меня – миланское дерби. Много воспоминаний и эмоций на поле, которые в этот раз буду переживать чуть дальше, но, как всегда, с таким же энтузиазмом. Успехов, ребята. Отдайте все свои силы ради этих цветов и этой фантастической базы фанатов. И с правильным уважением к соперникам, таким же, которое у меня всегда было,
– написал Шевченко.
Отметим, что поединок Милан – Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом круге "неррадзури" разгромили принципиального соперника со счетом 5:1.
Карьера Андрея Шевченка в Милане
- Присоединился к итальянскому клубу в июле 1999 года
- Трансфер из Динамо обошелся миланцам в 25 миллионов долларов
- За клуб провел 322 матча, в которых забил 175 голов (второй бомбардир в истории) и отдал 46 ассистов
- Завоевал с "красно-черными" 5 титулов, в частности, ЛЧ-2002/2003.