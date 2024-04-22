Номінальними господарями поля буде команда Стефано Піолі. У разі перемоги "неррадзурі", вони достроково стануть чемпіонами.

До теми Чемпіонське дербі Інтера: перемога над Міланом дозволить "неррадзурі" виграти ювілейне Скудетто

Важливий месседж до гравців Мілана

Напередодні принципової битви до гравців Мілана звернувся президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Легенда "червоно-чорних" закликав чинних футболістів віддати всі сили для здобуття результату, який не дозволить Інтеру здобути чемпіонство на очах фанатів Мілана.

Завжди особливий матч для мене – міланське дербі. Багато спогадів і емоцій на полі, які цього разу буду переживати трохи далі, але, як завжди, з таким же ентузіазмом. Успіхів, хлопці. Віддайте всі свої сили заради цих кольорів і цієї фантастичної бази фанатів. І з правильною повагою до суперників, такою ж, яка у мене завжди була,

– написав Шевченко.

Зазначимо, що поєдинок Мілан – Інтер розпочнеться о 21:45 за київським часом. У першому колі "неррадзурі" розгромили принципового суперника з рахунком 5:1.

Цікаво. Андрій Шевченко досі залишається найкращим бомбардиром в історії міланського дербі. Він забив 14 голів. У п'ятірку також входять Джузеппе Меацца (13), Гуннар Нордаль, Іштван Ньєрш (по 11) та Златан Ібрагімович (10).

Кар'єра Андрія Шевченка в Мілані