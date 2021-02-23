Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не был участником слушания CAS по делу матча Швейцария – Украина. Он не был включен в список участников в последний момент.

Как указывает источник, причина – чтобы Шевченко не попал под перекрестный огонь.

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Специалист перед этим прибыл в Киев, где украинская сторона принимала участие в слушании по делу в режиме онлайн.

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал события так:

Конечно, Андрей Шевченко прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он был все время на связи, мы были в контакте, переписывались. Мы держали друг друга в курсе событий, он очень переживает. Он считает, что будет справедливо сыграть этот матч. Жеребьевка – это более справедливое решение для всех сторон. Но мы сейчас о ней не думаем, так как считаем, что есть даты для проведения такого матча. Мы четко хотим выяснить сильнейшего на футбольном поле.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий отметил:

Наша цель – переиграть матч в международное окно ФИФА. Если это не удастся, определить судьбу матча жеребьевкой, как это предусмотрено регламентом. Отмену технического поражения мы будем расценивать как нашу победу, несмотря на возможный результат жеребьевки.

Что известно о техническом поражении сборной Украины