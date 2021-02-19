Мы реально можем проиграть суд, – журналист рассказал детали о матче Швейцария – Украина
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о заседании арбитражного суда в Лозанне по делу о матче Лиги Наций Швейцария – Украина.
На прошлой неделе в CAS состоялось слушание по делу о техническом поражении сборной Украины в матче со швейцарцами. Денисов рассказал, что УЕФА будет до последнего стоять на своем и делать все для того, чтобы первоначальное решение организации осталось в силе.
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По словам журналиста, мы находимся в плохой позиции в этом вопросе.
Украина хочет сыграть в футбол. УЕФА хочет не дать Украине сыграть в футбол, и это принципиальный вопрос как для футбольной институции. Мы реально можем проиграть этот суд. УЕФА хочет оставить свое решение в силе и доказать, что оно не было ошибочным, и они будут на этом всячески настаивать.
УЕФА, сидящий в Швейцарии, и сама Швейцария – это как мед и пчелы. Коалиция очень сильная. И, к сожалению, по экономическим и политическим параметрам, мы не Италия, не Франция, поэтому мы действительно стоим на очень слабой позиции,
– сказал Денисов.
Что известно о техническом поражении сборной Украины
- 17 ноября 2020 года был отменен поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина из-за вспышки коронавируса в украинской делегации.
- Главный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин, хотя наша команда была готова сыграть матч. Украина имела в составе более 13 здоровых футболистов. Именно этого требует УЕФА.
- В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение. Свое решение в УЕФА аргументировали тем, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.
- Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, А Швейцария – сохранила прописку. Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала апелляцию в CAS.
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