Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о заседании арбитражного суда в Лозанне по делу о матче Лиги Наций Швейцария – Украина.

На прошлой неделе в CAS состоялось слушание по делу о техническом поражении сборной Украины в матче со швейцарцами. Денисов рассказал, что УЕФА будет до последнего стоять на своем и делать все для того, чтобы первоначальное решение организации осталось в силе.

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По словам журналиста, мы находимся в плохой позиции в этом вопросе.

Украина хочет сыграть в футбол. УЕФА хочет не дать Украине сыграть в футбол, и это принципиальный вопрос как для футбольной институции. Мы реально можем проиграть этот суд. УЕФА хочет оставить свое решение в силе и доказать, что оно не было ошибочным, и они будут на этом всячески настаивать.

УЕФА, сидящий в Швейцарии, и сама Швейцария – это как мед и пчелы. Коалиция очень сильная. И, к сожалению, по экономическим и политическим параметрам, мы не Италия, не Франция, поэтому мы действительно стоим на очень слабой позиции,

– сказал Денисов.

Что известно о техническом поражении сборной Украины